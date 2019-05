Triboo Media, Monti nuovo Amministratore Delegato

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Triboo, in data odierna ha nominato Riccardo Maria Monti nuovo Amministratore Delegato.

Il Dottor Monti in precedenza è stato amministratore e socio di Value Partners, vantando sotto la sua direzione l’upgrade di questa da boutique con 30 professionisti a multinazionale italiana di servizi di consulenza con 3.000 dipendenti in 15 Uffici nel Mondo. Dal 2012 ad oggi ha poi ricoperto la carica di Presidente dell’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), Presidente di Grandi Stazioni S.p.A per seguire la fase finale del processo di privatizzazione, Presidente di Italferr S.p.A. e Tesoriere nel Board della Robert Kennedy Foundation. A livello professionale e istituzionale, nella sua carriera spiccano collaborazioni con Corporations e Governi di circa 50 paesi del Mondo.

Riccardo Maria Monti, ha commentato l’investitura alla nuova carica dichiarando in una nota: “Sono onorato della fiducia ricevuta dal nuovo CdA, composto da eccellenti professionalità. Insieme al nostro straordinario management team, con il quale abbiamo messo a punto un forte gioco di squadra, valorizzando le complementarietà fra i soggetti più esperti ed i giovani talenti, porteremo avanti la strategia di sviluppo intrapresa dal Gruppo. Stiamo lavorando intensamente per focalizzare il nostro modello di business sempre più sui servizi ad alto valore aggiunto e sulla consulenza, e stiamo accelerando il processo di internazionalizzazione. Nel mondo del digitale, in costante evoluzione, ci attendono importanti sfide e continueremo ad essere all’avanguardia per soddisfare al meglio le necessità dei nostri clienti e partner”.

Inoltre il nuovo Consiglio di Amministrazione ha designato la poltrona di Vice Presidente a Giangiacomo Corno, attribuendogli deleghe e poteri, e a Camilla Cionini Visani quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Triboo, già confermata durante l’Assemblea Ordinaria degli azionisti tenutasi lo scorso 29 aprile.