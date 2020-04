Triboo, Intesa Sanpaolo sottoscrive prestito obbligazionario

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea degli Azionisti di Triboo ha approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha provveduto a nominare il nuovo Collegio Sindacale ed a integrare il Consiglio di Amministrazione con la nomina di due nuovi componenti.

I soci hanno inoltre deliberato di approvare la copertura della perdita di esercizio pari a euro 23.103 mediante l’utilizzo della riserva utili (Perdite) esercizi precedenti che si decrementerà` pertanto da euro 621.565 a euro 598.462.

Gli azionisti hanno altresì approvato la Relazione sulla remunerazione.

Triboo fa sapere che in data odierna sono state emesse n. 50 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000,00 nell’ambito del prestito obbligazionario per un importo complessivo pari a euro 5 milioni sottoscritte da Intesa Sanpaolo. I Titoli, che non saranno soggetti a quotazione su un mercato regolamentato o ad ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, sono stati emessi

in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta.

Nell’ambito dell’operazione Triboo è stata assistita da Nctm Studio Legale mentre Intesa Sanpaolo è stata assistita da Grimaldi Studio Legale.