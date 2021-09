Triboo, crescita a doppia cifra per ricavi ed EBITDA nel 1° semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Il CdA di Triboo – società attiva nel settore digitale e quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana – ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2021. I ricavi sono risultati in crescita del 21% a 45,9 milioni di euro, “grazie in particolare alla crescita dell’eCommerce, settore che, dopo un 2020 caratterizzato da volumi record per le vendite online, ha continuato ad avere importanti tassi di crescita, sia in Italia che nel resto del mondo”, sottolinea la cosietà.

L’EBITDA è stato pari a 6,3 milioni di euro (+33,4%) e il risultato netto consolidato positivo per 1,5 milioni di euro (negativo per 944 migliaia di euro al 30 giugno 2020). La posizione finanziaria netta è negativa per 10,7 milioni di euro, rispetto ai 5,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020, ma in miglioramento rispetto all’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2020 (13,5 milioni di euro). La variazione della posizione finanziaria netta, negativa per 5,2 milioni di euro, è, per 4,9 milioni di euro, riconducibile all’incremento dei debiti finanziari in relazione alla sottoscrizione di nuovi contratti d’affitto da parte di alcune controllate del gruppo, in applicazione del principio IFRS 16, evidenzia Triboo.



“Chiudiamo i primi sei mesi del 2021 con risultati finanziari molto positivi in termini di ricavi e redditività – ha commentato l’AD Giulio Corno – Sono stati raggiunti importanti traguardi e siamo felici di essere perfettamente in linea con quanto illustrato alla comunità finanziaria durante la presentazione del Piano Industriale 2020-2022″.

“I numeri, oggi, dimostrano la nostra resilienza e la capacità del gruppo di crescere in modo continuo e sostenibile anche durante i periodi più sfidanti – ha aggiunto – Grazie alle recenti acquisizioni di partecipazioni in Adglow e Blogmeter, siamo certi di poter cogliere nuove opportunità per rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento, potendo fare leva su un management team dal track record di successo”.