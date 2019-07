Triboo, bene le vendite online nelle prime settimane dei saldi estivi

editato in: da

(Teleborsa) – L’avvio della stagione dei saldi estivi è stato positivo per Triboo, Gruppo attivo nel settore dell’E-Commerce e dell’Advertising digitale. Dallo scorso 20 maggio, gli store gestiti dal Gruppo, a livello globale, hanno registrato vendite (Gross Merchandise Value) in crescita del +46% rispetto allo stesso periodo del 2018. Aumenta anche lo scontrino medio degli acquisti, del 16%.

“I risultati raggiunti durante le prime settimane di saldi di questa stagione confermano la capacità di Triboo di supportare i propri partner grazie al consolidato know-how e ad un’execution estremamente efficiente” – commenta Manuela Figini, Direttore della Divisione E-Commerce del Gruppo.

Gli store online di Triboo hanno ricevuto ordini da ogni parte del mondo, perfino dall’isola di Kyushu nella città di Fukuoka in Giappone.

Brilla il titolo a Piazza Affari: +3,92%.