Triboo alza il velo sul piano industriale. Titolo in rally

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance per Triboo, che scambia in rialzo del 5,10%.

A fare da assist al titolo contribuiscono le indicazioni del piano industriale al 2022 che prevede: Ricavi in crescita da 76 milioni del 2019 (dato preconsuntivo) a 122 milioni del 2022 (CAGR +17%); Ebitda adjusted in aumento da 8,7 milioni del 2019 (dato preconsuntivo) a 18 milioni del 2022 (CAGR +28%); Posizione finanziaria netta in miglioramento da 9,6 milioni negativa al 31 dicembre 2019 (dato preconsuntivo) ad 0,1 milioni positiva a fine piano.

La strategia del nuovo Piano si basa su quattro principali direttrici: ampliamento dei servizi offerti,

innovazione tecnologica, evoluzione del modello organizzativo più efficiente e funzionale al business ed ottimizzazione dei costi.

“Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti nel 2019 e l’esercizio 2020 è iniziato in forte accelerazione, potendo contare su

un Team manageriale rafforzato e una nuova organizzazione interna, basata su una strategica ridefinizione delle aree di business – commenta Riccardo Maria Monti, Amministratore Delegato del Gruppo -. Il nuovo Piano prevede una crescita sostenuta e un incremento della marginalità, facendo leva sull’ampliamento dell’offerta di servizi unitamente all’innovazione tecnologica che da sempre caratterizza Triboo”, aggiunge Monti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Triboo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia All-Share. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Triboo rispetto all’indice.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Triboo. Tuttavia, l’esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,737 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 1,587. All’orizzonte è prevista un’evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,523.