Tria: Ue sia più solidale, posto dell’Italia è e sarà nell’euro

editato in: da

(Teleborsa) – “Ci vuole una nuova Europa, più solidale e convergente, dotata di una rete di protezione sociale e di un sistema di assistenza integrato, armata di una poderosa politica comune degli investimenti nelle infrastrutture materiali e immateriali come il capitale umano. Perchè l’Unione non può restare ancora a lungo, senza pagarne lo scotto, il fanalino di coda della crescita economica tra i competitor globali”. Lo ha detto il Ministro dell’Economia Giovanni Tria in occasione della presentazione del libro “Giulio Andreotti e l’Europa”.



Per questo, aggiunge Tria, “il nostro Governo vuole cambiare l’Europa e promuovere un nuovo corso politico, come a suo tempo fece Andreotti con la rivoluzione del mercato e della moneta unica, con una convinzione incrollabile: il posto dell’Italia è e sarà nell’Unione europea e nell’euro”.

(Foto: Giovanni Tria )