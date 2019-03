Tria: rischio assunto dagli stati, politica bilancio Ue nasce monca

editato in: da

(Teleborsa) – È impensabile che il rischio della politica fiscale venga assunta solo a livello nazionale, poiché in questo modo, cioè senza una rete di sicurezza comune, qualsiasi politica di bilancio nella Zona Euro “nasce monca”. Lo ha detto Giovanni Tria, Ministro dell’Economia e delle Finanze, durante il suo intervento al Business Forum Italia-Francia di Versailles, sottolineando come la storia europea ci abbia già insegnato a riconoscere che le cose lasciate a metà non funzionano nel lungo periodo.

Il Ministro, ha poi riimarcato che il “trasferimento di poteri” verso l’Unione europea mirava a questo, ma la risposta Europea finora è stata incompleta. Al contrario, ha puntualizzato Giovanni Tria, oggi abbiamo bisogno di un’Europa coesa. Tria ha lanciato un allarme anche sull’unione bancaria che rischia di non realizzarsi per l’opposizione di alcuni paesi del Nord Europa.

Nel corso del suo intervento, poi, Giovanni Tria ha evidenziato come sia necessario definire delle misure che agevolino la ripresa dei settori chiave, quello manifatturiero e quello dell’edilizia. “Occorre – ha aggiunto il Ministro – dare un segnale che siamo vicini ai bisogni di cittadini e imprese. Sono certo che questa consapevolezza sia ampiamente condivisa nel Governo e mi auguro che potremo vedere dei risultati concreti nelle prossime settimane”