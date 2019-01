Tria: “non si può parlare di manovra correttiva”

editato in: da

(Teleborsa) – “Parlare di manovra correttiva e’ “sbagliato”. E’ quanto afferma il ministro dell’Economia Giovanni Tria al termine della riunione dell’Eurogruppo. “Il rallentamento dell’economia maggiore del previsto non comporta automaticamente una manovra correttiva, anche perché – ha aggiunto per precisare sul punto – non è che la Commissione Ue chiede manovre se la congiuntura rallenta, non chiede di fare operazioni così anticicliche”.

Riferendosi alle previsioni divulgate oggi dal Fondo monetario internazionale invece ha commentato serenamente: “Non credo che l’Italia sia un rischio né per l’Ue né globale”, in realtà il rischio viene dalle “politiche consigliate dal Fmi”,

mentre, sui rapporti tra Italia e Francia, alla domanda se la nuova polemica tra Roma e Parigi sull’Africa possa influire su alcuni dossier come l’acquisizione dei cantieri francesi da parte di Fincantieri, ha confermato “il rumore mediatico c’entra poco”.

(Foto: Giovanni Tria )