Tria: “La fuga di cervelli fa perdere all’Italia 14 miliardi”

(Teleborsa) – La fuga di cervelli costa e molto all’Italia e non solo in termini di risorse: ben 14 miliardi di euro all’anno se ne vanno insieme ai giovani più talentosi. A dirlo è il ministro dell’Economia Giovanni Tria nel corso del suo intervento al convegno sul digitale alla Luiss.

“Stiamo disperdendo talenti ma anche risorse: la fuga di cervelli all’estero che sta conoscendo l’Italia ci fa perdere circa 14 miliardi l’anno, ovvero poco meno dell’1% del Pil“, ha dichiarato.

Il ministro ha poi sottolineato anche il “ritardo rispetto agli altri player globali sia per la carenza di infrastrutture digitali proprie sia per la difficoltà per le nostre imprese di innovazione e start-up a trovare un contesto favorevole per crescere e diventare realtà solide”.