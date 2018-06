Tria incontra Scholz: discusso di Ecofin, unione bancaria e Eurozona

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha incontrato nella sua visita di lavoro a Berlino il Ministro federale delle Finanze Olaf Scholz.

Nel colloquio, si legge su un tweet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno affrontato i temi in agenda al prossimo Consiglio Ecofin, il completamento dell’Unione bancaria e la riforma dell’Eurozona.

Sempre oggi, 14 giugno, Tria ha incontrato il Ministro federale dell’Economia e dell’Energia Peter Altmaier. Il faccia a faccia è stato incentrato sul rilancio della politica degli investimenti in Europa.

Ieri il titolare del Dicastero di Via XX Settembre avrebbe dovuto incontrare il suo omologo francese, Bruno Le Marie. Ma l’appuntamento è stato annullato e successivamente fissato per il prossimo 21-22 giugno, a margine del Consiglio europeo di economia e finanza (Ecofin) che si terrà in quei giorni in Lussemburgo.