Tria, fase delicata per Ue ma può ritrovare suo grande ruolo

editato in: da

(Teleborsa) – L’Europa vive “un momento molto delicato per il suo futuro”, soffre di “divisioni” ed “egoismi interni” quando dovrebbe guardare all’esterno per competere con USA e Cina.

Così il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, durante una conferenza con il premio Nobel Edmund Phelps che auspica che l’Ue “ritrovi il senso dello stare insieme” e “rilanci investimenti ed innovazione tecnologica”.

“Molte volte ho parlato da professore e adesso mi ritrovo a parlare da ministro” – ha continuato Tria – . “Il grande problema dell’Europa è come rilanciare l’innovazione. La competizione è solo fra Stati Uniti e Cina o c’è un ruolo per l’Europa?” – – si è interrogato il titolare del dicastero- . Secondo Tria “l’Europa sta attraversando problemi” nelle sue interazioni interne ma “io credo che i problemi possono essere superati se l’Europa mira a guardare fuori ed a capire se vuole limitarsi a spartire costi e posizioni al suo interno oppure ritrovare il suo grande ruolo nel futuro della competizione scientifica”.

“C’è una richiesta di sicurezza e di protezione a cui i governi devono dare risposta, ma il futuro non può essere in un atteggiamento solo difensivo, il futuro sta nel cambiare l’atteggiamento di individui, famiglie e imprese” – ha rilanciato Tria – spiegando che serve spazio per la creatività, l’iniziativa, la ricerca del nuovo, “al di fuori c’è solo stagnazione e difesa. Non si esce da questa situazione se non su questa strada. Dobbiamo ricreare questo nuovo spirito, vale molto per l’Europa e vale molto per l’Italia”.