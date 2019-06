Tria dal G20: troveremo soluzione con Commissione Ue

editato in: da

(Teleborsa) – “Sono sicuro che possiamo trovare una soluzione” con Bruxelles sui conti pubblici italiani perché “l’atteggiamento del governo italiano è quello di essere conformi alle regole”. E’ quanto ha affermato il Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, a margine del G20 di Fukuoka, in Giappone. “Proveremo a dimostrare che il nostro programma porterà le finanze pubbliche italiane a essere conformi”, ha aggiunto il Ministro.

Tria ha riferito, inoltre, che il rapporto deficit-Pil per il 2019 potrebbe attestarsi al 2,1-2,2%, sotto le ultime previsioni ufficiali contenute nel Def di aprile che lo collocavano al 2,4 per cento quest’anno e solo nel 2020 al 2,1 per cento.

Quanto ai minibot, su cui è in corso un duro braccio di ferro all’interno della maggioranza, il titolare di Via XX Settembre ha affermato che “non è una questione principale che andremo a trattare a livello di Governo”.

Il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, parlando a fianco a Tria, ha aggiunto che i rischi relativi al debito pubblico italiano non sono stati un argomento di discussione all’incontro dei principali leader finanziari mondiali nel summit di Fukuoka.