Trevi smentisce voci su manovra finanziaria da 130-150 milioni

(Teleborsa) – Trevi – Finanziaria Industriale, azienda quotata su MTA e specializzata nelle fondazioni speciali e consolidamenti di terreni, ha precisato in una nota che non è previsto che il consiglio di amministrazione della società in programma questo pomeriggio assuma determinazioni in merito ad una “manovra finanziaria di 130-150 milioni“. Stamattina Il Messaggero aveva scritto che la società starebbe per finalizzare una manovra finanziaria per far fronte alle difficolta finanziarie della società.

Inoltre, la società ha detto che – come già comunicato al mercato il 23 aprile scorso – sono state avviate le interlocuzioni con le banche

finanziatrici aderenti all’accordo di ristrutturazione sottoscritto in data 5 agosto 2019 finalizzate all’ottenimento dei waiver necessari per il previsto mancato rispetto di alcuni parametri finanziari stabiliti nell’accordo di ristrutturazione medesimo sulla base dei dati risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2020.

Queste interlocuzioni “sono in corso ed in stato avanzato con l’obiettivo di addivenire alla sottoscrizione di un accordo di moratoria e standstill, all’esito del quale saranno poste in essere le attività finalizzate alla definizione degli opportuni interventi; definizione che non si prevede possa avvenire prima del prossimo mese di settembre“, sottolinea la società in una nota.