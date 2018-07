Trevi prosegue trattativa con Bain Capital Credit e banche

editato in: da

(Teleborsa) – Trevi Finanziaria Industriale ha comunicato, su richiesta della CONSOB, che prosegue la trattativa con l’investitore Bain Capital Credit, che ha sottoposto alla società una richiesta di estensione del periodo di esclusiva fino al prossimo 31 luglio.

Tale richiesta sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Trevifin che si riunirà il prossimo 24 luglio. Gli esiti della riunione saranno comunicati prontamente al mercato.

Con riferimento all’accordo di standstill, proseguono le trattative con il ceto bancario per la definizione delle bozze contrattuali ed è previsto che venga sottoposto agli organi deliberativi delle banche finanziatrici per l’approvazione dello stesso. Trevi precisa che la sottoscrizione di tale accordo è prevista per i primi giorni di agosto. A piazza Affari, il titolo Trevi viaggia in rialzo dell’1,31%