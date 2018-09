editato in: da

(Teleborsa) – Il fondo speculativo GSA Capital Partners, dal 14 settembre 2018, ha ridotto lo short selling su Trevi Finanziaria Industriale dal 2,16% al 2%.

Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte.

In Borsa oggi rialzo marcato per la società ingegneristica, che archivia la sessione in utile dell’1,67% sui valori precedenti.