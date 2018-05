Trevi in gran spolvero. Cda su proposta Bain

editato in: da

(Teleborsa) – Su di giri a Piazza Affari il titolo Trevi, che mostra una salita del 2,59% sui valori precedenti.

Secondo alcune indiscrezioni stampa le banche creditrici nell’ambito della ristrutturazione del gruppo avrebbero optato per la “soluzione Bain”, chiedendo un passo indietro alla famiglia Trevisani, che detiene il 32,7% della società. Bain sembrerebbe disposta a sottoscrivere un bond senior da 150 milioni di euro a fronte della conversione in equity e in strumenti finanziari partecipativi di metà dell’esposizione verso le banche, quindi oltre 300 milioni di euro.

Oggi 30 maggio, si dovrebbe riunire il Consiglio di Amministrazione della società specializzata nelle fondazioni speciali e consolidamenti di terreni per proseguire le negoziazioni con Bain.