Trevi Finanziaria completa trasferimento Divisione Oil&Gas a Gruppo MEIL

editato in: da

(Teleborsa) – Trevi – Finanziaria Industriale comunica che tra il 30 marzo e la data odierna è stata completata con successo la seconda parte del closing volto alla cessione della Divisione Oil&Gas del Gruppo Trevi a MEIL Global Holdings BV, società del gruppo appartenente a Megha Engineering & Infrastructures Ltd.

L’intero capitale sociale di Drillmec Spa, Drillmec Inc. e Petreven (al netto della partecipazione di minoranza già trasferita al Gruppo MEIL in data 28 febbraio scorso) è stato trasferito al Gruppo MEIL per un importo complessivo pari a circa 116.4 milioni di euro, di cui circa 22 milioni già versati dal Gruppo MEIL prima della data odierna.

Parte del prezzo corrisposto dal Gruppo MEIL sarà utilizzato da Trevifin, prima del lancio dell’aumento di capitale, per il rimborso dell’indebitamento bancario relativo alla Divisione Oil&Gas, già oggetto di accollo da parte della Società, in conformità con quanto previsto dall’accordo di ristrutturazione sottoscritto in data 5 agosto 2019 e omologato dalla Corte d’Appello di Bologna in data 10 gennaio 2020.