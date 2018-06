Trevi corre in Borsa grazie a accordo di finanziamento

editato in: da

(Teleborsa) – Forti acquisti su Trevi Finanziaria Industriale, che brilla a Piazza Affari con un rialzo del 4% a 0,4215 euro e volumi di scambio sostenuti.

Lo scorso 8 giugno, in tarda serata, la società ha annunciato la sottoscrizione di un accordo di esclusiva con Bain Capital Credit (BCC) valido sino alla data del 16 luglio p.v., in relazione alla prospettata operazione di concessione alla società di un finanziamento c.d. “supersenior” finalizzato al rimborso di una parte dell’indebitamento in essere, al sostegno del business plan nonché alla contemporanea parziale conversione del debito residuo, come spiega un comunicato.

“Al contempo proseguono le interlocuzioni con il ceto bancario finalizzate a verificare la percorribilità della soluzione proposta da BCC”, termina la nota.