Trento, compatibili interramento della ferrovia e nuova circonvallazione

editato in: da

(Teleborsa) – La nuova circonvallazione merci di Trento, il Nordus, ossia il raddoppio delle linee della Trento-Malè, e l’interramento della linea ferroviaria nel centro del capoluogo sono tra loro compatibili. Questi i primi risultati del protocollo siglato lo scorso aprile da Provincia, Comune e Rfi per velocizzare l’iter per la circonvallazione ferroviaria di Trento e avviare l’analisi di fattibilità di progetti urbanistici e architettonici importanti per la città.

Per la realizzazione del progetto, si presume ci vorranno una quindicina d’anni ed una spesa di un miliardo di euro, cui ne andranno aggiunti altri 400-450 milioni per l’interramento. “Oggi abbiamo la certezza che è possibile interrare sia la Ferrovia del Brennero che, parzialmente, anche la Ferrovia Trento-Malè”, ha commentato il Presidente della Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi, che a proposito dei fondi necessari alla realizzazione, ha concluso dicendo che “l’autofinanziamento del progetto è un’ipotesi, ma la Provincia dovrà cercare una sponda nel governo”.