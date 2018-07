Trenord, Presidente Regione Fontana invia a Mazzoncini la controproposta

editato in: da

(Teleborsa) – L’operatore ferroviario Trenord torna al centro della scena, dopo che il governatore della Lombardia ha ribadito l’importanza della partecipazione detenuta dalla regione.

“Trenord è uno dei capitoli più complicati e non si può pensare di risolvere i problemi Trenord in 100 giorni”, ha affermato il Presidente della Regione, Attilio Fontana, il quale ha ribadito anche la strategicità di questa partecipazione affermando “sicuramente non perderemo il controllo di Trenord”.

“Oggi abbiamo presentato la nostra controproposta all’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Renato Mazzoncini, ora aspettiamo le sue valutazioni”, aggiunge Fontana, parlando dell’offerta fatta un mese fa dall’Ad del gruppo FS Italianedi assumere il controllo di Trenord con il 51% (la società è attualmente partecipata pariteticamente da FS Italiane e dal gruppo FNM controllato, a sua volta, dall’amministrazione regionale).