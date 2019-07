Trenord potenzia il servizio verso Malpensa

editato in: da

(Teleborsa) – In previsione della chiusura dello scalo aeroportuale di Linate, dal 27 luglio Trenord ha deciso di potenziare il servizio verso l’aeroporto di Milano Malpensa, che intercetterà il traffico. Per fare fronte a ciò l’operatore ferroviario ha disposto l’apertura di una nuova biglietteria presso il Terminal 1 dello scalo, integrando la vendita cartacea con il sito internet completamente rinnovato dedicato al Malpensa Express.

Complessivamente saranno 18.500 i posti in più offerti per collegare la città di Milano e l’aeroporto di Malpensa, per un totale di 146 corse giornaliere, una ogni 15 minuti. Grazie al potenziamento, l’attuale offerta crescerà del 47% passando da poco più di 39mila posti al giorno a quasi 58mila.

L’azienda ha anche programmato di attivare un ulteriore punto vendita situato al piano arrivi del Terminal 1, davanti all’uscita passeggeri dei voli extra Schengen.