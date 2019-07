Trenord inaugura area accoglienza per passeggeri Malpensa Express

editato in: da

(Teleborsa) –

Inaugurata oggi presso la Stazione Centrale di Milano un’area di accoglienza, sosta e informazione per chi arriva a Milano dall’aeroporto di Malpensa o deve raggiungere lo scalo internazionale con il Malpensa Express, il servizio di collegamento aeroportuale offerto da Trenord.

L’area è stata aperta, alla presenza di Armando Brunini, amministratore delegato di SEA, sociatà che gestisce gli aeroporti di Milano, e Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord, la compagnia ferroviaria che si occupa del trasporto regionale lombardo.

L’allestimento è stato voluto da SEA e Trenord in occasione della chiusura per tre mesi dello scalo di Linate a partire da sabato 27 luglio.

Per rispondere adeguatamente all’aumento della domanda di mobilità verso l’aeroporto di Malpensa, Trenord raddoppierà le composizioni, offrendo complessivamente 18.500 posti in più (+47%) sui treni Malpensa Express che collegano l’aeroporto e la città di Milano con 146 corse al giorno, cioè una ogni 15 minuti da e per lo scalo.

Trenord ha inoltre potenziato l’assistenza, i servizi di informazione e i canali di vendita ai Terminal 1 e 2 di Malpensa e ha realizzato un nuovo sito dedicato http://www.malpensaexpress.it.