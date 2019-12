Trenord, il nuovo treno “Caravaggio” di Hitachi presentato al pubblico con 4 corse gratuite tra Milano e Como

editato in: da

(Teleborsa) – Oltre 4000 sono state le persone salite a bordo del nuovo convoglio Caravaggio di Trenord approfittando delle 4 corse tra Milano e Como organizzate in occasione dell’Open Day di oggi sabato 21 dicembre 2019. Una giornata in cui grandi e bambini hanno potuto viaggiare gratuitamente sulla linea S11 tra Milano Porta Garibaldi e Como San Giovanni scoprendo in anteprima il nuovo treno.

Caravaggio, prodotto da Hitachi Rail Italy nello stabilimento di Pistoia, è un convoglio decisamente “sostenibile” in quanto grazie al nuovo treno si ottiene una riduzione del 30% dell’utilizzo di energia elettrica e un continuo monitoraggio dei consumi. L’esemplare utilizzato oggi per la prima volta con pubblico a bordo è il primo di 176 nuovi convogli acquistati da FNM e Ferrovienord grazie al finanziamento di 1,6 miliardi garantito da Regione Lombardia. I nuovi treni permetteranno progressivamente di cambiare volto alla flotta del servizio ferroviario lombardo.

Molto numerose le famiglie che sabato mattina hanno festeggiato il primo fischio di partenza di Caravaggio salendo all’interno del convoglio impegnato nellae prima corsa delle 10.09 da Milano Porta Garibaldi diretta a Como. Durante la giornata Caravaggio ha effettuato quattro corse sulla linea, fermandosi in ogni stazione per fare salire curiosi, appassionati, grandi e bambini alla scoperta del nuovo treno.

Forte di un design innovativo e tecnologie altamente performanti, Caravaggio entrerà in servizio sulla linea S11 dalla seconda metà di gennaio 2020. Il nuovo treno si presenta con una livrea dai colori, vivaci, verde e blu su uno sfondo bianco. Si tratta di un convoglio a doppio piano ad Alta Capacità (AC). Sono 629 i posti a sedere complessivi per la composizione a cinque carrozze. Caravaggio è strutturato in un ambiente unico, senza porte né settori divisori, e si caratterizza per finestrini molto ampi. Il treno è dotato di sistemi di illuminazione e di climatizzazione, di informazione e videosorveglianza di ultima generazione. A disposizione dei passeggeri sono prese elettriche e USB per la ricarica dei dispositivi mobili, Wi-Fi, aree polifunzionali per il deposito di passeggini e biciclette con possibilità di ricarica per le bici elettriche.