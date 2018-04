Trenord, Fontana incontrerà Mazzoncini nei prossimi giorni

editato in: da

(Teleborsa) – “Incontrerò l’Amministratore Delegato di Fs Mazzoncini probabilmente nei prossimi giorni” per discutere del dossier Trenord, ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’inaugurazione del Salone del Mobile.

“C’è grande attenzione” su Trenord, ha osservato Fontana in merito alla possibilità che Fs acquisti il restante 50% in mano a FNM tramite la Regione. “Non c’è nessuna linea. Prima dobbiamo dialogare. Non escludo nuovi investimenti perché è fondamentale rilanciare il Trasporto Pubblico Locale” ha detto il presidente della Regione Lombardia.

In merito alle nuove nomine in Trenord, Fontana ha dichiarato: “Nella mia testa ho già deciso, adesso devo parlare con i colleghi di partito e alleati ai quali farò presente le mie decisioni. Non mi chiedete cosa ho deciso”.