Trenord chiude un 2017 positivo. Buoni segnali da crescita ricavi

editato in: da

(Teleborsa) – Risultati in crescita nel 2017 per Trenord, che ha chiuso l’esercizio con ricavi operativi per 804 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto al 2016. E’ quanto approvato dall’assemblea della società che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia.

In particolare i ricavi da traffico, che coprono solo il 45% dei costi operativi, sono cresciuti di 15,9 milioni, perlopiù alla crescita del segmento aeroportuale (Malpensa Express) ed all’attività di antievasione.

L’EBITDA si attesta a 77,5 milioni con un incremento di circa il 2% rispetto all’esercizio precedente, mentre il risultato netto complessivo è di 10,5 milioni, con un incremento di oltre il 14% rispetto al risultato 2016.

La posizione finanziaria netta è decisamente migliorata, attestandosi a 60 milioni

“I buoni risultati economico-finanziari raggiunti nel 2017 e nei 2 anni precedenti sono tanto importanti quanto indispensabili per sostenere l’ambizioso Piano al 2020, che prevede oltre 600 milioni complessivi di investimenti, di cui 415 milioni per il revamping della flotta vetusta”, ha affermato Cinzia Farisè, Amministratore Delegato di Trenord.