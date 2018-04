Treno Rock di Hitachi, Marino: “Driver tecnologico che ha stimolato molto economia”

editato in: da

(Teleborsa) – Oggi ha debuttato a Pistoia il primo esemplare del nuovo treno regionale Rock, prodotto da Hitachi Rail Italy. Saranno consegnati alla società del gruppo FS 300 nuovi treni Rock, che faranno parte della flotta completamente rinnovata di Trenitalia per il trasporto dei pendolari.

In occasione della cerimonia di presentazione, Teleborsa ha intervistato Giuseppe Marino, Group COO Rolling Stock Hitachi Rail.

Dall’Alta velocità al trasporto regionale, si può parlare di rinascita dello storico stabilimento di Pistoia? Quali benefici ha portato all’economia locale e all’occupazione?

“La rinascita è nata qualche anno fa”, ha precisato il manager, spiegando che “il Frecciarossa 1000 è stato il primo della nuova generazione, ma nel frattempo abbiamo fatto anche altri treni ed altri successi: la metropolitana per Milano, piuttosto che le metropolitane per Copenhagen e per Taipei che sono oggi in produzione”.

“Questo è sicuramente un altro passo avanti, fa parte della nostra strategia di essere dei produttori globali, che fanno dai tram ai treni alta velocità, avendo poi come punto forte chiaramente anche i treni regionali”, ha aggiunto Marino.

“E’ un treno che ha trascinato parecchio l’economia locale, perché abbiamo parecchi fornitori locali, ma io credo che abbia trascinato l’economia in tutta l’Italia”, ha affermato.

“Questo treno è un driver tecnologico, l’abbiamo sviluppato con cinque Università in tutta Italia, in particolare in Toscana con Firenze e Pisa, abbiamo alti livelli di competenza, abbiamo stabilimenti molto automatizzati dove abbiamo fatto come innovazione alcune implementazioni di fabbriche digitali, che sono veramente innovative per l’Italia”, ha sottolineato il responsabile di Hitachi.

“E poi miglioriamo l’economia”, ha affermato ancora il manager, ricordando che “è un treno molto performante, migliora i tempi di viaggio, migliora le riduzioni di anidride carbonica del 30% rispetto al treno precedente e migliora la produttività in generale del pendolari”.