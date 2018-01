Treno regionale deragliato alle porte di Milano, in corso riconoscimento vittime

(Teleborsa) – Emergono nuovi particolari dal gravissimo incidente ferroviario avvenuto stamane alle porte di Milano.

Un treno regionale delle ferrovie Trenord, pieno di pendolari, partito da Cremona e diretto a Milano Porta Garibaldi è deragliato stamane alle 6:57 tra Pioltello e Segrate.

Delle tre vittime accertate, tutte donne si è risalito all’identità di almeno due di queste: Pierangela Tadini, 51enne originaria di Caravaggio ma residente a Vanzago (Milano), Giuseppina Pirri, 39 anni, di Cernusco sul Naviglio. Per la terza vittima è ancora in corso l’identificazione a causa delle condizioni del corpo. 5 i feriti molto gravi e oltre 40 persone ricoverate negli ospedali della zona. Bilanci che variano di ora in ora e vengono corretti con il passare del tempo, visto le notizie concitate che arrivano dal luogo dell’incidente.

Si lavora per accertare le cause del deragliamento, forse dovute a un cedimento strutturale di binario, circa due chilometri prima rispetto al luogo dell’incidente.

Frattanto, il Gruppo FS Italiane ha espresso cordoglio alle famiglie delle vittime.