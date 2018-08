Trenitalia, su “La Freccia” di agosto idee per vacanze al caldo e al freddo

editato in: da

(Teleborsa) – Un iceberg in copertina. Un numero del mensile “La Freccia”, questo di agosto, edito da Trenitalia e diretto da Marco Mancini, ricco di suggerimenti e consigli, su come ad esempio difendersi dal fuoco, e proposte per itinerari di vacanza, al caldo e alla ricerca del fresco da Nord a Sud per l’Italia, alla scoperta di percorsi cosiddetti olfattivi, di benessere, gourmet e di “mete refrigeranti”.

Anche all’estero, lontano, addirittura al Circolo Polare Artico, sperando in quel refrigerio che quest’anno tutto sommato non c’è, o comunnue sembra essercene molto poco. Anche alle latitudini più alte.E poi consigli su come difendersi dal fuoco e una serie di interviste, con protagonisti Enrico Mentana, Max Gazzé, Mila Kunis e Alvaro Soles.

La Freccia, come ogni mese, è a disposizione dei viaggiatori a bordo dei Frecciarossa e degli altri “convogli veloci”, ecco la partnership con MyTaxiper una mobilità urbana sempre più integrata, l’offerta estiva per gli amici a quattro zampe e la nuova release dell’app Trenitalia.

Per lo “svago” dei più piccoli torna ad agosto La Freccia Junior, supplemento della rivista distribuito nei FRECCIABistrò dei Frecciarossa e Frecciargento e al bar dei Frecciabianca.