Trenitalia, “Speciale Concerti” per il tour di Laura e Biagio negli stadi d’Italia

(Teleborsa) – Due grandissimi nomi del panorama musicale italiano, pronti ad accendere l’estate 2019: è partito il conto alla rovescia per il via del tour congiunto di Laura Pausini e Biagio Antonacci, che partirà il prossimo 26 giugno dallo stadio San Nicola di Bari.

Un appuntamento imperdibile per migliaia di fan già pronti ad invadere ogni parte d’Italia e per quanti raggiungeranno le location dei concerti con Trenitalia – società di trasporto del Gruppo FS Italiane, vettore ufficiale dell’evento “Laura Biagio Stadi 2019” – la possibilità di muoversi con viaggi di andata e ritorno usufruendo della promozione “Speciale Concerti”, che consente l’acquisto dei biglietti scontati dal 20% al 50%, a seconda del periodo della prenotazione, rispetto al prezzo Base di Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte.

CHE MUSICA! – Trenitalia e grande musica italiana: un binomio vincente che, dunque, si consolida sempre più. 11 appuntamenti live negli stadi delle principali città italiane: si parte da Bari, poi Roma (Stadio Olimpico, 29 giugno); Milano (Stadio San Siro, 4 e 5 luglio); Firenze (Stadio Artemio Franchi, 8 luglio); Bologna (Stadio Dall’Ara, 12 luglio); Torino (Stadio Olimpico, 17 luglio); Padova (Stadio Euganeo, 20 luglio); Pescara (Stadio Adriatico, 23 luglio).

Per ogni città toccata dagli show la possibilità di andare e tornare comodamente e in tutta sicurezza utilizzando le Frecce e gli Intercity Trenitalia a prezzi scontati, il cui dettaglio delle date dei viaggi è disponibile sul sito trenitalia.com. E’ naturalmente possibile consultare l’App di Trenitalia e tutti i consueti canali di acquisto per i titoli di viaggio dell’Azienda ferroviaria del Gruppo FS.

SUI BINARI DELLA MUSICA – Spazio anche ad una curiosità: In questa nostra casa nuova è il titolo del singolo di Biagio Antonacci e Laura Pausini girato tra Cinecittà World e la stazione ferroviaria di Roma Ostiense grazie alla collaborazione con la Fondazione FS Italiane e Trenitalia.