Trenitalia, “Speciale Concerti” per esibizioni musicali di grandi artisti a partire da oggi 23 febbraio

editato in: da

(Teleborsa) – “Speciale Concerti”, ovvero in viaggio su Frecce e Intercity di Trenitalia a tempo di musica in occasione di una ricca stagione di concerti a cui la società di trasporto del Gruppo FS Italiane dedica speciali agevolazioni per raggiungere in treno gli eventi in programma.

Da Elton John a Lenny Kravitz, da Shawn Mendes ai Tears for Fears, dalla Dave Matthews Band a Mark Knopfler e Michael Bublè: grazie alla partnership fra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e la società leader nel settore del music business, D’Alessandro e Galli, sarà possibile viaggiare con i servizi Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity ed Intercity Notte con sconti variabili tra il 20% e il 50%, a seconda dell’anticipo di acquisto, sul prezzo Base del biglietto ferroviario sia per gli spostamenti di andata che di ritorno.

È la possibilità offerta appunto dalla promozione “Speciale Concerti” fruibile per tutti gli appassionati e le persone che decideranno di spostarsi in treno per seguire le manifestazioni musicali di cui Trenitalia è vettore ufficiale. Si parte oggi, sabato 23 febbraio, per raggiungere Milano e assistere all’esibizione dei “Tears for Fears”, che replicheranno il giorno dopo, vale a dire domani, domenica, a Padova.

Fitto il calendario, che prevede, sempre per oggi 23 febbraio, “Shawn Mendes” a Bologna e il 24 a Torino. Poi Dave Matthews Band il 30 marzo a Padova, il 1 aprile a Casalecchio di Reno (BO) e il 3 aprile a Milano; Mark Knopfler il 10 maggio a Milano; Lenny Kravitz l’11 maggio a Milano e il 12 a Bologna.

E ancora, Elton John all’Arena di Verona il 29 e 30 maggio; mentre Michael Bublé sarà il 23 e 24 settembre al Mediolanum Forum Assago, 10 km dal centro di Milano.

L’offerta “Speciale Concerti” è acquistabile sul sito web e la App di Trenitalia, nelle biglietterie e agenzie di viaggio abilitate, fino alle ore 24 del giorno precedente la partenza del treno. Una volta a bordo treno sarà necessario presentare, oltre al titolo di viaggio, il biglietto del concerto. L’offerta non è cumulabile con altre riduzioni, ad eccezione di quella prevista a favore dei ragazzi.