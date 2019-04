Trenitalia, “Speciale Concerti”: a Firenze in treno il 2 giugno per gli “Imagine Dragons”

editato in: da

(Teleborsa) – Sempre presente Trenitalia nell’impegno “tempo libero-cultura”. Per questa occasione l’obiettivo è Firenze con “Speciale Concerti” per l’esibizione del gruppo musicale statunitense “Imagine Dragons”. Facilitazioni, perciò, fino alla metà dell’importo “Base” per il viaggio, a seconda dell’anticipo di acquisto (tra 20 e 50%), per le persone che intendono raggiungere il capoluogo toscano in treno avvalendosi dei tanti collegamenti Frecciarossa, Frecciargento, InterCity e InterCity Notte.

In treno a Firenze, dunque, per assistere al concerto degli Imagine Dragons di domenica 2 giugno, unico appuntamento europeo del 2019, di cui Trenitalia è vettore ufficiale. La promozione è acquistabile per i viaggi di andata con destinazione Firenze dal 31 maggio al 2 giugno, e per viaggi di ritorno dal 2 al 3 giugno. L’offerta è valida fino alle ore 24 del giorno precedente la partenza del treno. Per usufruirne è necessario essere titolari di un biglietto del concerto da presentare a bordo treno, insieme al titolo di viaggio scontato, al personale di controllo Trenitalia.

Avvalersi di “Speciale Concerti” è semplice: sul sito trenitalia.com ,basterà selezionare il viaggio per Firenze o il quello di “Andata e ritorno”, raggiungere “vedi altre offerte” e, nel relativo menu a tendina della sezione “Offerta”, scegliere “Speciale Concerti”. Sarà poi necessario inserire il codice DRAGONS nello spazio “Codice accordo” e selezionare “Conferma”. Stessa procedura da ripetere per il ritorno da Firenze. E’ naturalmente possibile avvalersi della possibilità di viaggio facilitato tramite l’App di Trenitalia e tutti i consueti canali di acquisto per i titoli di viaggio dell’Azienda ferroviaria del Gruppo FS.

.