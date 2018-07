Trenitalia si aggiudica gara da Regione Valle d’Aosta per servizio ferroviario regionale

editato in: da

(Teleborsa) – Trenitalia si è aggiudicata la gara bandita dalla Valle d’Aosta per l’affidamento del servizio di trasporto regionale su ferro per un periodo di 5 anni (prorogabile di ulteriori 5) e per un importo complessivo di 179 milioni di euro.

Trenitalia, primo operatore nazionale nel trasporto passeggeri ferroviario, ha preceduto in graduatoria la società Arriva Rail del Gruppo tedesco DB.

La gara è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e Trenitalia ha ottenuto il miglior punteggio sia sull’offerta tecnica sia su quella economica, distanziando l’altro concorrente di oltre 9 punti e confermando, ancora una volta, i livelli di eccellenza qualitativa e di efficienza raggiunti negli ultimi anni.