Trenitalia regionale, riparte il collegamento Trieste-Lubiana

(Teleborsa) – Il servizio ferroviario transfrontaliero Friuli Venezia Giulia-Solvenia, da Trieste a Lubiana, riprende da domani domenica 9 settembre con 2 collegamenti al giorno. Inaugurazione alle 08:30 alla Stazione Centrale, con l’arrivo e la successiva partenza del primo convoglio da e per la capitale slovena. L’iniziativa è parte del “pacchetto” contrattuale che rinnova per due anni l’accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e Trenitalia per il trasporto ferroviario regionale.

Alla cerimonia di inaugurazione sono attesi, oltre al Presidente della Regione FVG Massimiliano Fedriga, la Commissaria europea ai Trasporti, Violeta Bulc; il Ministro alle Infrastrutture della Repubblica di Slovenia, Peter Gaspersic; il Sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti, Armando Siri; l’Assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, e il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza.

I dettagli del nuovo servizio saranno presentati da Bostjan Koren, Direttore Divisione Passeggeri di Slovenske zelenice, la compagnia ferroviaria statale della Slovenia, e da Elisa Nannetti, responsabile della Divisione Passeggeri regionale di Trenitalia.

“L’obiettivo – ha dichiarato il Presidente del FVG, Massimiliano Fedriga – è che questi nuovi servizi ferroviari, che diano corpo al nuovo significato della mobilità ferroviaria, quella transfrontaliera, contribuiscano ad avvicinare i nostri territori, valorizzandoli e favorendo lo sviluppo delle comunità”.

Il collegamento ferroviario Trieste-Lubiana, attivato nel dicembre 2003, era stato cancellato nel 2008 causa scarso interesse manifestato dall’utenza. Lo scenario è ora cambiato rispetto a 10 anni fa, anche a seguito del progetto del polo intermodale di Ronchi, in fase di arrivo. il treno dovrebbe infatti fermare anche nella nuova stazione in zona aeroporto. Tra le ipotesi in fase di valutazione, il prolungamento del servizio a Venezia Santa Lucia.