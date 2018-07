Trenitalia, Puglia, “mete da sogno” e Bandiere Blu nel magazine La Freccia di luglio

editato in: da

(Teleborsa) – Arriva l’estate ed è già tempo di vacanze. E per celebrare il periodo dedicato alle ferie, il magazine La Freccia di luglio, distribuito a bordo del Frecciarossa e delle altre Frecce Trenitalia, dedica spazio appunto al tema vacanze: dalle “mete da sogno” alle spiagge con bandiera Blu, senza dimenticare la cultura e la montagna.

Tutto da sfogliare il focus sulla Puglia, set per eccellenza del cinema made in Italy con panorami rurali, scorci barocchi e fondali marini raccontati da pellicole d’autore e pugliesi doc come Michele Placido e Sergio Rubini.

Si prosegue con un tour lungo le bandiere blu del litorale italiano, un itinerario alla scoperta della Costa degli Etruschi e un rendez-vous nella Senigallia romantica.

Per gli amanti della montagna, tanti spunti ad alta quota: oltre ai centri termali, ai parchi acquatici, ai festival e alle iniziative culturali nel cuore del Trentino Alto Adige, anche un percorso espositivo fra i musei curati da Reinhold Messner, l’alpinista italiano che ha raggiunto per primo la vetta dell’Everest. Si scende poi verso i calanchi di Civita di Bagnoregio, Narni, Orvieto e il Pozzo di San Patrizio, per proseguire con una rassegna di mete all’insegna dello slow travel, un tour dei luoghi che custodiscono i tesori storico-navali italiani e tanti consigli di viaggio per genitori single con bimbi al seguito.

E poi le interviste: quella al direttore di Wired Federico Ferrazza tra web, innovazione e idee controcorrente, nonché quella al cantautore del momento Calcutta e a Gigi Proietti, che racconta l’avventura del Globe Theatre di Roma.

Per il divertimento dei più piccoli torna a luglio La Freccia Junior come supplemento allegato alla rivista. In questo numero il fumetto di Ben 10, tanti quiz e giochi dedicati alle spiagge più belle d’Italia.

Nella sezione Le Frecce News l’offerta Bagaglio Facile 5×4 per spedire i propri bagagli a prezzi speciali e le tariffe agevolate per viaggiare in treno e in traghetto.