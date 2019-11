Trenitalia, potenziata assistenza per i disagi AV e treni regionali

editato in: da

(Teleborsa) – Oltre 120 addetti di Trenitalia sono al lavoro da stamattina per assistere e informare i viaggiatori dopo i rallentamenti registrati sulla dorsale AV (Milano – Roma) e nel trasporto regionale e metropolitano nei nodi di Milano, Firenze e Roma.

Una giornata difficile per il trasporto ferroviario nazionale a causa del maltempo: un fulmine ha colpito i cavi elettrici a Melegnano, in provincia di Milano, causando ritardi anche di due ore sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna, fino alle 14, quando la circolazione è ripresa regolarmente.

A ciò si è aggiunto un incendio nei pressi della stazione di Roma Tiburtina che ha provocato un guasto agli impianti di gestione della circolazione ferroviaria, con conseguenti disagi dalle 5.10 alle 10 circa.

Rallentamenti anche nel nodo di Firenze dalle 8.25 alle 11 a causa di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra le stazioni di Firenze Campo Marte e Rovezzano.

Per riparare i guasti e verificare danni e funzionamento delle linee, informa Rete ferroviaria italiana, sono intervenuti circa 100 tecnici del Gruppo FS Italiane.

Assisiti oltre 10mila viaggiatori con snack e bevande a bordo dei treni e nelle stazioni, come confermato da Trenitalia che ha potenziato l’informazione ai viaggiatori, attraverso la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, il servizio di smart caring (sms, mail, messaggi infopush dell’app Trenitalia) e il numero verde gratuito 800 89 20 21.

Trenitalia ricorda che sono previsti rimborsi del 50% per ritardi di oltre 120 minuti e del 25% per ritardi fra 60 e 119 minuti. Per le Frecce di Trenitalia rimborso del 25% in bonus anche per ritardi fra 30 e 59 minuti. Ai passeggeri che hanno rinunciato al viaggio per la cancellazione del proprio treno o per ritardo in partenza superiore a un’ora sarà rimborsato integralmente il biglietto.