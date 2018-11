Trenitalia potenzia l’Offerta Invernale 2018/2019. Frecciarossa arriverà all’hub di Fiumicino

editato in: da

(Teleborsa) – Un Frecciarossa approderà all’Aeroporto internazionale di Fiumicino da Venezia, dal 18 dicembre, rafforzando l’offerta di Trenitalia per il collegamento aeroportuale in AV, con l’obiettivo di garantire l’intermodalità del trasporto ed in particolare il collegamento ferrovie-aeroporti.

E’ questa solo una delle novità dell’Orario invernale 2018/2019 di Trenitalia, in vigore dal 9 dicembre 2018, presentato oggi alla Stazione di Milano Centrale dai vertici della compagnia ferroviaria e del Gruppo FS Italiane. Un deciso cambio di passo per per il gruppo ferroviario, che oltre al collegamento diretto in AV con lo scalo Leonardo da Vinci, aggiunge altri 16 Leonardo Express all’offerta giornaliera da Roma a Fiumicino e potenzia i collegamenti aeroportuali con Firenze, Pisa, La Spezia e Genova.

L’Amministratore delegato del Gruppo FS, Gianfranco Battisti, ha poi spiegato che la questione Malpensa è allo studio del numero uno di Trenitalia, Orazio Iacono, con l’obiettivo di mettere a sistema il settore aeroportuale italiano.

Più corse, più fermate e più città connesse con la nuova offerta di Trenitalia: la flotta composta da 279 Frecce, 108 InterCity e 30 FRECCIAlink ogni giorno connetterà più di 240 stazioni. Un network arricchito anche con 55 nuove fermate.

In più viene anticipato ancora l’orario di partenza dei primi treni al mattino, con un Frecciarossa (9601) che partirà da Milano Centrale alle 5:20 per arrivare a Roma Termini alle 8:29.

L’offerta Regionale si amplia e migliora con un centinaio di treni in più, anche grazie ai Contratti di Servizio sottoscritti con le Regioni, in maniera generalizzata con interventi mirati su importanti aree e direttrici. Il potenziamento d’orario farà da eco al recente esordio delle attività di customer care e sicurezza dedicate ai pendolari ed alla fornitura di nuovissimi treni da maggio 2019.

Attenzione particolare anche al Sud, dove aumenterà in modo significativo l’offerta: un Frecciarossa sulla tratta Torino/Milano – Lecce passando per la costa adriatica; saliranno a dieci le Frecce sulla Roma – Bari nel fine settimana.