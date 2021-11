Trenitalia porta il Frecciarossa in Spagna con il marchio iryo

(Teleborsa) – Trenitalia si prepara a debuttare in Spagna con il Frecciarossa 1000, attraverso il nuovo marchio commerciale “iryo” creato dall’operatore ferroviario del Grippo FS appositamente per la Spagna, unendo i termini spagnoli “andare” ed “io”.

Il Frecciarossa inizierà a viaggiare sui binari iberici dell’alta velocità entro il 2022, collegando le principali città a cominciare dalla tratta Madrid-Barcellona.

Il nuovo nome commerciale e la livrea, rigorosamente rossa, è stato presentato da ILSA, partecipata di Trenitalia e Air Nostrum, presso il giardino tropicale della stazione di Atocha a Madrid, alla presenza di istituzioni e media spagnoli e all’Ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia. Quello visto alla stazione Atocha è il primo dei 20 nuovi Frecciarossa 1000 costruiti da Hitachi e Bombardier con le stesse caratteristiche di quelli in circolazione nel nostro Paese: completamente riciclabile e con un risparmio dell’80% di anidride carbonica per passeggero a tratta.

Soddisfazione è stata espressa da esponenti del Governo spagnolo e di ADIF – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria iberica, che ha assegnato il 30% dei collegamenti alta velocità a iryo, che collegerà in una prima fase Madrid, Barcellona, Siviglia, Malaga, Cordoba, Valencia, Alicante e Saragozza per poi estendersi ad altri collegamenti.

ILSA ha già investito in Spagna circa un miliardo di euro e prevede di generare 2.600 posti di lavoro fra diretti e indiretti e di attirare 50 milioni di passeggeri in dieci anni.

Nel suo discorso alla presentazione del nuovo marchio, Simone Gorini, CEO di ILSA, ha sottolineato l’importanza di “offrire un’esperienza di viaggio adatta alle esigenze dei passeggeri in termini di personalizzazione, digitalizzazione e sostenibilità”. Carlos Bertomeu, Presidente di ILSA, ha sottolineato che “Trenitalia è il miglior socio da avere accanto in questa avventura perché ha già sperimentato la concorrenza e possiede enorme know how nell’ambito dell’alta velocità»”.