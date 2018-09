Trenitalia porta i turisti alla scoperta dei giardini più belli

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo un 2017 che ha visto crescere di quasi 5 punti percentuali rispetto al 2015 i viaggi nel tempo libero sui treni regionali, portando a una quota del 26,5% i clienti leisure rispetto al totale dei viaggiatori, questa crescente vocazione turistica trova ulteriore impulso nella collaborazione tra Trenitalia e l’impresa culturale Grandi Giardini Italiani, presentata oggi a Roma.

La partnership, si legge in una nota, ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio botanico e naturalistico del Belpaese, con giardini e orti raggiungibili con il mezzo di trasporto più ecologico, conveniente, sicuro e, grazie anche all’arrivo di nuovi treni, sempre più confortevole.

Dei 134 Grandi Giardini Italiani, dislocati in 15 Regioni, con oltre 8 milioni di visitatori l’anno, 22 sono facilmente raggiungibili con i treni regionali o con le Frecce e distano non oltre i 2 km dalle stazioni ferroviarie più vicine: in Piemonte Isola Bella e Parco Pallavicino dalla stazione di Stresa (VB), in Toscana Giardino di Boboli e Giardino Bardini da Firenze Santa Maria Novella, nel Lazio Giardino di Palazzo Colonna da Roma Termini, Giardini Vaticani da Roma S. Pietro, in Campania la Reggia di Caserta, in Sicilia l’Orto botanico da Palermo Centrale, solo per fare alcuni esempi.

L’accordo fra Trenitalia e Grandi Giardini Italiani prevede alcune iniziative congiunte di promozione turistica e marketing territoriale, calibrate per le esigenze del crescente numero di clienti del trasporto ferroviario, oltre a uno scambio di visibilità sui canali di comunicazione delle due realtà.

(Foto: Marco Benedetto Cerini – Archivio Fotografico Distretto Turistico dei Laghi)