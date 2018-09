Trenitalia per Genova, “Official Carrier” del Salone Nautico “Invita” alla visita con agevolazioni

editato in: da

(Teleborsa) – Genova riparte anche da uno dei suoi più significativi simboli, il Salone Nautico. E Trenitalia è Official Carrier della 58a edizione della manifestazione internazionale più rappresentativa del settore in programma fino al 25 settembre. Così, per una visita al tradizionale appuntamento col Salone, i soci CartaFreccia in arrivo nel capoluogo ligure con le Frecce Trenitalia hanno la possibilità di usufruire del biglietto di ingresso a prezzo ridotto per visitare gli spazi del Salone.

Stessa agevolazione per le persone che utilizzano il trasporto regionale per raggiungere Genova in treno. Potranno approfittare degli sconti i visitatori in possesso di biglietti Trenitalia con data antecedente di massimo due giorni quella di accesso alle manifestazioni.

Inoltre, i titolari di CartaFreccia in arrivo in città con l’offerta del sabato “Speciale 2×1”, valida su tutti i treni nazionali, potranno visitare il Salone Nautico appunto nella giornata di sabato 22 settembre usufruendo dell’ingresso con la formula 2×1, ovvero acquistando due biglietti di ingresso al prezzo di una sola persona.