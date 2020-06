Trenitalia: per Fase 2 aumentano corse regionali e nazionali

editato in: da

(Teleborsa) – Trenitalia è pronta alla Fase 2 post lockdown e alla riapertura degli spostamenti interregionali, al via dal 3 giugno, grazie all’aumento delle corse nazionali e regionali in tutto il Paese, portando in particolare queste ultime a superare su alcune tratte l’offerta pre Covid.

Lo rende noto FSNews che specifica la portata degli aumenti: 80 le Frecce attuali (6 in più a quelle annunciate fino a ieri), 48 gli Intercity e 4653 le corse regionali in circolazione in tutta Italia.

Particolare attenzione è stata posta ai treni regionali che devono coniugare le necessità del territorio con le disposizioni governative: nelle aree metropolitane e sulle linee a maggiore mobilità, l’offerta attuale raggiunge il 100% di quella pre-Covid, arrivando a superarla per capienza, grazie all’utilizzo di convogli con più carrozze e più posti a sedere.

Già da ora è poi possibile acquistare biglietti per i treni dell’offerta estiva, al via il 14 giugno, proposta dalla società del Gruppo FS Italiane in vista di una stagione 2020 che si preannuncia alquanto sui generis, ma che necessita di spinte positive sul fronte del turismo interno.

Fra i viaggi già da oggi acquistabili, oltre ai molti treni in più rispetto agli attuali sulla rotta alta velocità fra Torino, Milano, Roma, Napoli e Salerno, con la novità della nuova rotta Frecciarossa tra Torino – Reggio Calabria, si trovano quelli da e per tutta la costa adriatica dalla Romagna fino al Salento.

Sempre da e per la costa adriatica, sono in vendita i biglietti del Frecciarossa fra Bolzano e Ancona, che uniscono rapidamente mare e montagna.

A questi si aggiunge una ricca offerta di Intercity, che da 48 diventeranno 90, con 76 Intercity Giorno e 14 Notte in circolazione da nord a sud Italia, percorrendo sia la costa tirrenica sia quella adriatica, nonché il ripristinato collegamento diretto fra Genova e Fiumicino Aeroporto.