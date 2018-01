Trenitalia, nuovi servizi a misura di bimbo su Frecciarossa e Frecciargento

(Teleborsa) – Trenitalia sempre più attenta alle esigenze delle famiglie, con iniziative, servizi, attività e intrattenimento per un viaggio sempre più a misura di bimbo. Sono le novità attivate da Trenitalia per far vivere ai passeggeri più piccoli e ai loro genitori un’esperienza a bordo delle Frecce, e non solo, capace di accompagnarli in totale comfort e divertimento prima, durante e dopo la permanenza in treno.

Dal 25 dicembre è stato infatti inaugurato uno speciale servizio di accompagnamento su alcuni treni Frecciarossa e Frecciargento che permette di far viaggiare da soli i propri bambini, di età compresa fra i 7 e i 15 anni, in compagnia di una hostess o uno steward della società Elior Ristorazione S.p.A. che li assisterà per tutta la durata del tragitto, fino all’affidamento a un genitore, a un parente o a una persona esercente la patria potestà.

Per non far mancare nulla ai più piccoli durante il viaggio, sulle Frecce Trenitalia è inoltre a disposizione un “welcome drink Bimbi e Junior”: un benvenuto ad uso esclusivo dei bambini servito con snack più golosi e offerto insieme ai colori per disegnare a loro piacimento durante la permanenza in treno. In più, per allietare il tempo trascorso a bordo, la possibilità per i piccoli passeggeri di ritirare al bar un album di figurine Panini.

Novità in vista anche per il dopo viaggio, con numerose attività culturali e ludiche selezionate e proposte nelle principali città d’Italia.