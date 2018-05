Trenitalia, nuove rotte e servizi dal 10 giugno con l’orario estivo

editato in: da

(Teleborsa) – Presentazione ufficiale del nuovo orario estivo di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) a Milano domani lunedì 21 maggio. L’orario entrerà in vigore dal prossimo 10 giugno. Nuove rotte e servizi, fermate stagionali, offerte speciali e promozioni ad hoc per il turismo e la mobilità estiva saranno illustrate, dopo un saluto del Presidente Tiziano Onesti, dall’Amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono e dai Direttori delle due divisioni operative, Gianpiero Strisciuglio per le Frecce e i treni a Lunga Percorrenza e Maria Giaconia per i convogli del trasporto regionale.

Con l’occasione, a beneficio di stampa e stakeholder un rapido bilancio delle principali performance di questo primo scorcio di 2018 che ha, tra l’altro, registrato una consistente crescita del numero di viaggiatori, sia nel comparto dell’Alta Velocità sia in quello della mobilità regionale.