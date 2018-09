Trenitalia, nuove carrozze Intercity sulla linea Jonica

editato in: da

(Teleborsa) – “Nuove carrozze Trenitalia più confortevoli per i passeggeri della linea Jonica, la Reggio Calabria-Taranto. Le vetture di seconda classe standard Intercity saranno utilizzate per due treni, in sostituzione delle attuali di tipologia regionale.

Questo rappresenta il primo passo di un percorso che si concluderà il primo ottobre con la sostituzione delle vetture della seconda coppia di Intercity in servizio sulla linea. Un investimento economico che permetterà di far viaggiare questi treni Intercity elevando gli standard di viaggio sia dei pendolari, sia dei passeggeri della media/lunga percorrenza, che potranno proseguire verso il centro e il nord Italia.