Trenitalia, nuova edizione La Freccia omaggia le donne e ricorda la Quaresima

(Teleborsa) – Marco Mengoni, un omaggio alle donne, la primavera e la Quaresima: sono i temi clou dell’ultima edizione di marzo de La Freccia, il magazine gratuito del Gruppo FS Italiane, distribuito a bordo delle Frecce Trenitalia e nelle principali stazioni.

In copertina Marco Mengoni, che presenta il suo Atlantico Tour, dopo aver scalato le classifiche italiane, e racconta i viaggi che hanno ispirato l’ultimo album e l’evoluzione artistica del nuovo progetto discografico. L’intervista al direttore de Il Messaggero Virman Cusenza apre la rivista con Medialogando, la rubrica dedicata al mondo dei media.

Ma l’edizione di marzo non dimentica l’8 marzo e la Festa della donna presentando un poker di donne – Michela Andreozzi, Francesca Reggiani, Thony e Teresa Mannino – ad anticipare il film di prossima uscita “La notte è piccola per noi-Director’s Cut” ed Anna Tatangelo a presentare il nuovo disco “La fortuna sia con me”. Tra gli altri incontri quello con la campionessa di snowboard Michela Moioli,la stella dell’atletica Lonah Chemtai Salpeter e con la pugile italiana Irma Testa. E ancora, per un 8 marzo lungo un mese, i volti della ricerca immortalati da Gerald Bruneau.

Marzo è anche il mese della Quaresima: si va alla scoperta di santuari, eremi, luoghi di culto e meditazione, in un servizio che fonde la fede popolare con la storia e la cultura, per poi arrivare nelle librerie che promuovono riflessioni sul mondo a partire dalle parole delle scrittrici, fondendo sapere, impegno e femminismo.

Il viaggio continua tra i tesori del Fondo Ambiente Italiano, eccezionalmente aperti il 23 e 24 marzo, e, accompagnati da ANAS, società del Gruppo FS Italiane, lungo la Strada degli Scrittori, dove a fare da cornice alla primavera siciliana sono i mandorli in fiore.