Trenitalia, nessun aumento prezzi durante periodo natalizio

editato in: da

(Teleborsa) – “I prezzi dei biglietti ferroviari delle Frecce durante il periodo natalizio non sono rincarati né è previsto alcun loro aumento“.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale rilasciata dal Gruppo FS nella quale si precisa anche che “il listino con i prezzi base è immutato da oltre un anno e mezzo e non ci sono stati né sono in programma aumenti”.



Nelle scorse ore l’Antitrust aveva annunciato una preistruttoria sui prezzi dei treni relativa a un presunto aumento dei biglietti in alcune giornate nel periodo 15 dicembre 2020-15 gennaio 2021.