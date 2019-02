Trenitalia, Lo Piano: “Turismo estero importante: biglietti cresciuti del 20%”

editato in: da

(Teleborsa) – Sempre più persone si spostano in treno per motivi turistici, anche clienti stranieri, desiderosi di visitare l’Italia e le sue bellezze. Trenitalia ha presentato oggi il nuovo travel book Neve&Parchi, che seleziona le mete migliori fra le località sciistiche e le riserve naturali.

In occasione della presentazione della nuova guida, Teleborsa ha intervistato Serafino Lo Piano, Responsabile vendite della Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia.

Sempre più numerosi gli stranieri che visitano l’Italia in treno. Quali iniziative Trenitalia mette in campo per favorirne la mobilità?

“Sicuramente fondamentale è la rete di distribuzione all’estero: 18 mila punti vendita“, ha spiegato il manager di Trenitalia, aggiungendo che lo scorso anno i biglietti all’estero sono aumentati del 20%“.

“Questo per noi è un dato molto importante. Il primo mercato è Oltreoceano, in Nord America. Sicuramente gli europei viaggiano molto in treno perché hanno la cultura di viaggiare in treno. Stiamo lavorando molto anche sui mercati asiatici“.

“Il turismo cinese – ha spiegato Lo Piano – sta sempre di più arrivando in Italia e decide di viaggiare in treno con le frecce rispetto al bus, i clienti si muovono anche in maniera individuale e incominciano a utilizzare maggiormente la tratta Milano-Venezia”.

“Per noi questo è un dato fondamentale, sempre di più stiamo partecipando ad eventi anche all’estero per incontrare i buyers più importanti“, ha sottolineato.

“Anche i turisti stranieri utilizzano le nostre agenzie di viaggio. La nostra azienda sul turismo sta investendo tanto perché noi abbiamo un ruolo fondamentale nello sviluppo del turismo in Italia”.

Oggi la presentazione del travel book neve e parchi. Un modo per far conoscere al turismo dall’estero mete non consuete?

“I travel book in generale che stiamo lanciando come Trenitalia sono uno strumento fondamentale per far vedere come il treno arriva nella destinazione turistica delle città, dei centri importanti e dei meno importanti del Paese”.

“Oggi lanciamo il travel book sulla neve. Anche lì la nostra azienda è presente. Vi dico soltanto che per Bolzano abbiamo 10 collegamenti con Frecciargento e offriamo più di 4 mila e 300 posti al giorno. Abbiamo i Freccialink che coprono varie destinazioni sciistiche del nostro Paese”.