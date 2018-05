Trenitalia, la rivista NOTE torna con Emma in copertina

editato in: da

(Teleborsa) – C’è la cantante Emma sulla copertina del nuovo numero di NOTE, il magazine di Trenitalia dal formato smart, che accompagna i clienti del trasporto regionale con interviste e aggiornamenti dedicati a cultura, attualità, food, travel, innovazione, eventi e news sul territorio utili per i pendolari. Il settimanale esce in dieci edizioni regionali ed è distribuito gratuitamente ai desk e nelle biglietterie di 32 grandi e medie stazioni.

Dopo aver presenziato la settimana scorsa a Catania, alla prima tappa nazionale del Giro d’Italia, il giornale torna questa settimana con un approfondimento dedicato alla cantante fiorentina di Amici Emma Marrone, che racconta in un’intervista, pubblicata anche su fsnews.it, il tour del nuovo album Essere qui in partenza da Jesolo il 14 maggio.

“L’ho costruito tantissimo nella mia mente. E poi, giorno dopo giorno, pezzo dopo pezzo, ho messo in piedi una scaletta scientifica. Ho lavorato anche alla progettazione del palco. Sono molto fiera perché sono io a 360 gradi e ci sono cose nuove, come un’attrezzatura ancora top secret che vedrete per la prima volta lì”, racconta Emma.

Tutta da sfogliare la 25esima edizione di Fabbrica Europa a Firenze, con 200 artisti internazionali, spettacoli, workshop e installazioni. Ma anche alcuni consigli di lettura, gli eventi e le mostre visitabili durante la settimana, tante proposte escape per ogni sfumatura di mamma e spunti gourmet, tra i sapori della cucina romana nei fascicoli destinati al sud Italia e l’appuntamento Mare&Mosto a Sestri Levante per quelli che invece viaggiano al nord.

Nella sezione Trenitalia News si parla delle offerte e sconti speciali dedicati ai clienti Trenitalia per gite di piacere e weekend d’arte. Negli ultimi tre anni la quota dei passeggeri leisure è infatti aumentata del 21%.