Trenitalia, “La Freccia” di settembre è all’insegna dell’arte

editato in: da

(Teleborsa) – Viaggia ad alta velocità il numero di settembre de La Freccia, il mensile di FS Italiane, che regala ai clienti delle Frecce un intero mese all’insegna dell’arte, con tante interviste, approfondimenti, curiosità, spunti di viaggio e un ricco cartellone di mostre, film e vernissage da non perdere.

Aprono questo numero gli incontri con il nuovo A.D. di FS Italiane Gianfranco Battisti e con Emilio Giannelli, da 27 anni vignettista del Corriere della Sera, per proseguire con l’ampia cover story dedicata a Marina Abramovic, in cui la celebre e rivoluzionaria perfomer si racconta in occasione della più grande retrospettiva italiana sul suo lavoro, The Cleaner, in mostra a Firenze dal 21 settembre. E poi le prossime uscite sul grande schermo per appassionati d’arte: Michelangelo – Infinito, con qualche domanda a Enrico Lo Verso che interpreta il maestro toscano e una proposta di itinerario ad hoc sulle orme dell’’artista, nonché Storia senza nome, noir sul celebre furto della Natività di Caravaggio raccontato dal regista Roberto Andò e dalla protagonista Micaela Ramazzotti.

Da Nord a Sud, tutti gli appuntamenti dell’arte alle porte dell’autunno, un servizio sul 70esimo concorso internazionale Prix Italia della RAI che torna a Capri, dove si tenne la prima edizione, dal 25 al 29 settembre e un viaggio lungo il Belpaese alla scoperta dei labirinti più belli e misteriosi. Ma anche il connubio tra moda e arte contemporanea a Milano e un approfondimento sui numeri da record del turismo culturale italiano.

Nella sezione Le Frecce News i nuovi servizi dell’app Trenitalia, l’offerta Speciale Eventi per raggiungere, risparmiando, le tappe italiane dei Mondiali di Volley e il nuovo palinsesto del Portale Frecce.

Per il divertimento dei più piccoli torna a settembre La Freccia Junior, supplemento della rivista distribuito nei FRECCIABistrò dei Frecciarossa e Frecciargento e al bar dei Frecciabianca.