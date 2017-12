Trenitalia, “La Freccia Collection” esce il trimestrale dedicato ai viaggi

(Teleborsa) – Molti i consigli di viaggio, dal Nord al Sud Italia, per la stagione fredda. Una selezione di mete per donne che viaggiano da sole: dai mercatini di Merano (BZ) alla spa di Campi Bisenzio (FI), da Chamois in Val d’Aosta alle bellezze decadenti di Trapani (TP), passando per Maratea (PZ) e il suo Golfo di Policastro. E, per la donna che viaggia in coppia, alcune idee originali per una luna di miele nel Belpaese.

Sono questi e tanti altri gli argomenti trattati su Freccia Collection Inverno, il trimestrale in formato extra large dedicato ai clienti Trenitalia, in diffusione sui convogli Alta Velocità, nei FRECCIAClub e sui FRECCIALink.

Un ampio reportage presenta, poi, tutte le novità da vivere ad alta quota, soprattutto nelle località montane servite dai FRECCIALink (Cortina, Ortisei, Santa Cristina, Selva di Val Gardena, Canazei, Moena, Vigo di Fassa, Madonna di Campiglio e Courmayeur), raggiungibili grazie al servizio integrato con le Frecce dalle principali città italiane.

Tra gli argomenti da sfogliare, un focus sui balli in costumi d’epoca nei palazzi della Serenissima e uno speciale sui caffè storici: dalle Giubbe Rosse di Firenze al Florian di Venezia, dal Gambrinus di Napoli al San Marco di Trieste, aneddoti letterari e politici per riassaporare il clima socio-culturale che ha caratterizzato i passaggi cruciali del nostro Paese.

Nella sezione Gourmet, gli chef stellati Salvatore Bianco e Alfio Ghezzi, il neo tristellato Norbert Niederkofler e il promettente cuoco Paolo Griffa raccontano sapori e profumi delle festività da Napoli all’Alto Adige.

La Freccia XL Collection è in distribuzione gratuita sui Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, nei FRECCIAClub e sui FRECCIALink.