Trenitalia, invito a viaggiare in Svizzera

(Teleborsa) – Un “invito” FS a raggiungere la Svizzera in Eurocity. Fino al 28 febbraio, infatti, Trenitalia con l’Offerta a tariffa agevolata 2×1 per viaggi Italia-Svizzera, permette ai passeggeri di spostarsi appunto in treno Eurocity da e per Lucerna, Lugano, Zurigo, Berna, Basilea, Montreux, Losanna, Ginevra e tante altre destinazioni in due al prezzo di una sola persona. L’agevolazione è valida sia per “trasferimenti” di prima che di seconda classe anche per il percorso Svizzera-Italia (Milano, Como, Monza, Stresa e Gallarate).

I biglietti devono essere acquistati almeno tre giorni prima della partenza e sono possibili fino al 25 febbraio. L’offerta è acquistabile sul sito web e con la App di Trenitalia, nelle biglietterie delle stazioni e le agenzie di viaggio abilitate, oppure chiamando il call center 892021 (numero a pagamento). Il titolo di viaggio per questa promozione non è modificabile né rimborsabile.